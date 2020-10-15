Ансамбль «Хорошки» призвали не становиться «предателями» 7 15.10.2020, 16:36

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фото: mogilevnews.by

Их призывают отказаться от выступления на сцене Купаловского театра.

Белорусский фонд культурной солидарности призвал коллектив ансамбля «Хорошки» не выступать на сцене Купаловского театра.

Также в заявлении отмечается, что на коллектив идет давление со стороны властей

«Дирижер ансамбля «Хорошки» Иван Еремеевич подписался под открытым письмом деятелей культуры и сегодня был уволен со своего поста.

В коллективе из-за административного давления происходит раскол.

Ивана заставили уйти из-за его гражданской позиции, тех, кто остался, склоняют к лояльности и штрейкбрехерству», — сообщает фонд.

В заявлении отмечается, что оркестр отказался от выступлений в Купаловском театре, актеры которого уволились в знак протеста.

«Концерты будут проходить под фонограмму, что позорно для ансамбля, который всегда работал с живым звуком. Досадно, что в программе концерта запланировано выступление детской студии «Хорошек». Некоторые родители не хотят, чтобы их дети выходили на сцену.

Если выступление «Хорошек» на сцене Купаловского все же состоится, это навсегда останется грязным пятном в истории коллектива и обеспечит ему печальный статус «предателей». Его международная репутация будет непоправимо испорчена.

Призываем участников «Хорошек» и лично Народную артистку Беларуси Валентину Гаевую отказаться от этого выступления и таким образом проявить солидарность с купаловцами, уволенным дирижером своего коллектива и всеми деятелями культуры, пострадавшими из-за своих убеждений.

В свою очередь мы готовы всесторонне поддержать участников «Хорошек» и защитить их от административных репрессий», — говорится в заявлении.

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