Владелец Fox News предрекает уверенную победу Байдена на выборах президента США 7 15.10.2020, 16:58

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Джо Байден

Фото: AP

Медиамагнат Руперт Мердок не верит в победу действующего президента.

Влиятельный сторонник президента США Дональда Трампа медиамагнат Руперт Мердок сказал свои близким соратникам, что, по его мнению, Джо Байден победит на выборах с большим отрывом, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на американское издание Daily Beast.

Миллиардер австралийского происхождения возмущен реакцией Трампа на пандемию COVID-19, заметив, что тот не прислушивается к советам о том, как лучше всего справиться с пандемией. Мердок также сказал, что Трамп самостоятельно создает бесконечные проблемы для своей администрации.

Мердоку принадлежат издания The Sun и The Times в Великобритании, The Daily Telegraph и The Australian в Австралии, The Wall Street Journal и The New York Post в США, а также телеканалы Sky News Australia и Fox News, которым он владеет через Fox Corporation.

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