закрыть
15 октября 2020, четверг, 19:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Приковавший себя шахтер: Не хочу платить налоги, чтобы содержать этот режим

5
  • 15.10.2020, 17:30
  • 3,276
Приковавший себя шахтер: Не хочу платить налоги, чтобы содержать этот режим
фото: tut.by

Александр Курбан рассказал о том, что подвигло его на протест.

«Последней точкой кипения стало то, что в людей пожилого, преклонного возраста распыляют слезоточивый газ, — говорит шахтер «Беларуськалия» Александр Курбан. — Как можно поднять руку на наших матерей, наших бабушек? Куда дальше, о чем дальше говорить?» Он сегодня после ночной смены отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований. Мужчину подняли на поверхность примерно за полчаса. Его пропуск на работу уже заблокирован, а сам он присоединился к стачкому. Мужчина рассказал, почему решился на такой шаг, что думает о ситуации в стране и какими видит дальнейшие действия рабочих, пишет tut.by.

Александр сделал фото в шахте. Он заклеил рот скотчем. Говорят, что черно-белые полосы означают, что в жизни за черной полосой непременно наступает белая, поэтому надо верить в лучшее

«Уже пенсионный электорат вышел, так о чем говорить?» О том, почему остался в шахте

Александру Курбану 42 года, на «Беларуськалии» он работает с 1998 года. Шахтер рассказывает, почему решил остаться сегодня в шахте и выдвинуть требования руководству предприятия и страны:

— Это было мое решение, я принял самостоятельно. Последней точкой кипения стало то, что в людей преклонного возраста распыляют слезоточивый газ и кидают в них гранатой или петардой (на марше пенсионеров в Минске 12 октября применялись спецсредства, похожие на петарды либо светошумовую гранату. — Прим. ред.), — говорит Александр. — Как может подняться рука на наших матерей, наших бабушек? Где в законе прописано, что против человека, который не представляет опасности, можно использовать спецсредства? Ну что, пенсионеры представляли грозу? Да нет конечно. И что они (власти. — Прим. ред.) хотят? Хотят только больше людей обозлить. Уже пенсионный электорат вышел, так о чем говорить? Чего дальше ждать?

Требования, с которыми выступает шахтер, можно разделить на два блока. Первый касается ситуации на предприятии, второй — обстановки в стране. Если говорить про второй блок, то мужчина обратился к гендиректору «Беларуськалия» как сенатору Минской области, чтобы тот донес до высшего руководства страны позицию трудового коллектива. «А именно: назначить новые и честные выборы, освободить всех политических заключенных, прекратить избиение мирных граждан», — говорится в списке требований.

— Это возмущение до глубины души. Я уверен, что выборы были сфальсифицированы. Не знаю из своего окружения, кто бы проголосовал за Александра Григорьевича. Даже моя мама-пенсионерка, которая много лет голосовала за него, в этом году сказала, что не пойдет за него голосовать. И то, что происходит с мирными гражданами Беларуси, — это жесточайшее избиение, ломание психики. Очень много детей, которые начали бояться людей в погонах. Не то что не доверять, а бояться. Если же что-то случится, они же к ним не пойдут из-за страха. Не к кому сейчас пойти. Сейчас простые граждане Беларуси остались бесправными, никому не нужными.

«Раньше на свою зарплату я мог позволить себе очень многое». Про заработки

Среди требований Александра к руководству предприятия — поднять на предприятии зарплату согласно тяжести и условиям труда, обеспечить рабочих исправным и пригодным инструментом, прекратить оказывать давление на рабочих и независимый профсоюз, отменить решение об увольнении работников, которые находятся в стачечном комитете.

Рассказывая про зарплаты на предприятии, Александр отмечает:

— В 2008 году мы с женой строили квартиру. Квадратный метр жилья тогда стоил около 280 долларов, а зарплату я получал в 1000 долларов. За свою зарплату я мог построить примерно три квадратных метра, — говорит Александр. — Сейчас квадратный метр дороже, а моя зарплата меньше 1000 долларов. И бензин подорожал, и продукты. Если раньше на свою зарплату я мог позволить себе очень многое, и пропитаться достойно, и отложить деньги на отдых, и на какие-то свои нужды, то сейчас этих денег хватает на пропитание семьи в общем. И поэтому я считаю, что оплата труда шахтеров упала, а условия труда все ухудшаются, а нормы по выработке руды только растут.

Шахтер также выступает за то, чтобы на предприятии «обеспечивали рабочих исправным и пригодным инструментом».

— Почему я должен покупать пыле- и водозащищенные механические часы, если мне это по инструкции положено? А они немало стоят. Я покупал за свои средства свисток, которым мне нужно давать сигналы, чтобы люди слышали и знали, что производятся взрывные работы в подземных условиях, чтобы их обезопасить, — говорит Александр. — Другие ребята, знаю, покупали наборы ключей, шланги, средства индивидуальной защиты. Они "на сделке": если они не выполнят план, то они недополучат денег.

«Не хочу платить налоги, чтобы содержать этот режим». Про страх, который «живет в людях»

В августе этого года Александр вместе с некоторыми другими работниками выходил на центральную площадь Солигорска, также был на встрече с руководством города и РОВД.

— Я спрашивал на встрече у руководства РУВД, какой бюджет у них на год. Не ответили: закрытая информация. Спрашивал, какая численность солигорского РОВД, сколько человек из бюджета получает деньги. Не получил ответа.

Неприсоединение к стачкому в августе и сентябре Александр поясняет тем, что изначально был против спонтанной забастовки.

— Она не была подготовлена. Если бы тогда каждый рудник остался на своем месте, чтобы участники стачкома ежедневно проводили беседы, разъяснения, что и к чему, чтобы информация дошла до всех рабочих. Многие люди до этой ситуации были аполитичными, их политика не интересовала. А тут многие подписи поставили. Но что и как делать дальше, люди не сориентировались.

То, что многие работники не высказывают открыто свою позицию о ситуации на предприятии и в целом в стране, по мнению Александра, в том числе из-за страха, который «живет в людях».

— Многие закредитованы, взяли те же кредиты на недвижимость и авто. Человек боится потерять работу, опасается, кем пойдет работать после того, как 20−25 лет проработал в шахте. А тут если уволят, то надо начинать жить заново. В людях живет страх. Я в себе этот страх переборол.

Сам Александр говорит, что подумал о финансовых последствиях невыхода на работу, но готов обучаться чему-то новому.

— Не хочу платить налоги, чтобы содержать этот режим. Не хочу кормить эту власть своими налогами. Чтобы за мои же налоги, за мой 20-летний труд в шахте меня же дубасили дубинками по плечам. Или моих друзей, или родственников.

Александр считает, что сложившуюся ситуацию в стране можно было бы решить через диалог.

— В этой ситуации только диалог, никакого насилия. Но с нами диалог не хотят вести. Я за то, что тот, кто не хочет кормить эту власть, может присоединиться к стачкому. И тогда у власти не будет подпитки. А «Беларуськалий» дает большую подпитку. Нужно доводить информацию до людей. Нужен мирный диалог. Тогда сдвинется что-то с места. У нас у всех дети, мы смотрим не на сегодняшний день, а на завтрашний, послезавтрашний. Я не хочу, чтобы я и мои дети куда-нибудь эмигрировали. Хочу, чтобы мы тут жили, не бежали на чужбину, а тут рожали детей, растили внуков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский