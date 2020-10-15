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Зинаида Михнюк: В Бресте рабочий класс проснулся

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  • 15.10.2020, 17:57
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Зинаида Михнюк: В Бресте рабочий класс проснулся
Зинаида Михнюк

Рабочие стали движущей силой протеста.

Светлана Тихановская призывает рабочих к забастовке. Это, по ее мнению, будет самый результативный удар по режиму, который приведет его к концу. О настроении рабочих рассказала гостья «Радыё Рацыя», председатель Брестского регионального профсоюза радиоэлектронной промышленности и исполняющий обязанности председателя Республиканского профсоюза радиоэлектронной промышленности Зинаида Михнюк.

- Постоянно говорится о том, чтобы рабочие вышли на забастовку, которая поспособствовала бы концу режима Лукашенко. Как вы смотрите на такую ситуацию? Посмеют ли выйти на забастовку наши рабочие не только в Минске, например, но и регионах? Можно ли на это надеяться?

- Белорусский конгресс демократических профсоюзов постоянно был тем органом, куда могли прийти рабочие, которые имели активную жизненную позицию. Что сейчас произошло? Даже мы, лидеры независимых профсоюзов, до конца не были уверены в том, что произойдут хоть какие забастовки. И то, что произошло, показало, что рабочий класс начал понимать, что от них в этой жизни многое зависит. Как глава профсоюза РЭП по Брестской области хочу сказать, что у нас в Бресте не очень много предприятий, на которые можно надеяться, что они забастуют. Но что там проснулся рабочий класс, что он чувствует себя ответственным за то, что происходит в стране, это я могу сказать уверенно.

- По каким признакам вы можете сказать, что рабочий класс начинает понимать, что от них много зависит, что они движущая сила?

- У нас в Бресте есть одно предприятие, которое на слуху, и там вроде неплохие зарплаты, – это «Газоаппарат Гефест», там состоялось голосование и 40% высказались за забастовку, а остальные нет. Но эти работники выстроились и вышли с плакатами «Не забудем, не простим!», со своими требованиями, с флагом предприятия. Навстречу им вышли жители Бреста. Сначала пошли работники «Гефеста», затем мы. И мы от этого предприятия прошли по бульвару Космонавтов, потом по Пушкинской и пришли на главную площадь Бреста.

На них глядя, то же произошло и на некоторых вторых предприятиях. Звонили мне работники «Белтелекома», которые сказали, мы не можем с флагом предприятия, но то, что мы здесь обсудили, что мы выйдем вместе и придем на площадь и тем самым засвидетельствуем, что мы коллектив «Белтелекома». Если говорить о вторых предприятиях, у которых не такое хорошее финансовое положение, им не так страшно завтра потерять работу, потерять эти зарплаты, они тоже приходили на площадь. Я считаю, что куется в Беларуси в это время общественное сообщество, и в Бресте тоже. Нам на Брестчине не удалось организовать явную забастовку, но то, что рабочие участвуют в акциях протеста своим большим количеством и на своих рабочих местах делают хоть «итальянские забастовки», это я могу уверенно сказать.

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