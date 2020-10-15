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До +12°С ожидается в Беларуси в пятницу

  • 15.10.2020, 18:18
  • 1,175
До +12°С ожидается в Беларуси в пятницу
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Будет облачно с прояснениями.

До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 октября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до 6 градусов тепла, днем будет 5-10 градусов выше нуля. По юго-востоку ночью будет плюс 7-9 градусов, днем - 11-12 градусов тепла.

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