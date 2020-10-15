Премьер Кыргызстана заявил о получении полномочий президента

Премьер Кыргызстана заявил о получении полномочий президента1
- 15.10.2020, 18:25
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Спикер парламента Кыргызстана отказался от президентских полномочий.
Председатель парламента Кыргызстана Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента страны. Об этом в четверг, 15 октября, заявил на митинге в Бишкеке премьер-министр страны Садыр Жапаров, сообщает ТАСС.
"Исаев официально заявил, что не будет исполнять обязанности президента", - сказал премьер.
Жапаров также заявил, что полномочия президента страны перешли к нему.
"Канат Исаев (спикер парламента - ред.) официально отказался исполнять обязанности президента. Они перешли ко мне", - сказал Жапаров.
Между тем, согласно конституции Кыргызстана, полномочия парламента нынешнего созыва истекают в конце октября.
В Центризбиркоме страны сообщили, что новые президентские выборы должны пройти в течение трех месяцев со дня отставки Сооронбая Жээнбекова.
На это время полномочия президента должны перейти к спикеру парламента, при этом он не сможет участвовать в президентских выборах, назначать досрочные парламентские выборы или отправлять в отставку правительство, рассказала член Центризбиркома республики Атыр Абдрахматова, сославшись на Конституцию.
16 октября парламент рассмотрит вопрос об отставке Жээнбекова. Если депутаты ее утвердят, тогда полномочия президента должны перейти к спикеру.