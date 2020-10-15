Белорусские медики: Мы возмущены лицемерием Минздрава 7 15.10.2020, 18:52

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Медики записали видеообращение.

Белорусские медики выступили с обращением по поводу ситуации с COVID-19 в Беларуси. Видеообращение размещено в YouTube-канале «Медицинские работники Беларуси». Под его текстовой версией подписались почти 3000 медицинских работников.

Медики говорят, что возмущены лицемерием Минздрава.

«Чиновники пытаются воздействовать на мирно протестующих граждан, убеждая, что именно они являются причиной роста заболеваемости COVID-19. Случаев COVID-19 становится все больше. Гораздо больше, чем это показывает официальная статистика. В том числе в небольших городах, а также в деревнях, где нет речи о больших скоплениях людей на протестах», – говорят медики.

Они заявляют, что причина роста заболеваемости – не акции протеста, а начало учебного года, «особенно в условиях недостаточных противоэпидемических мер в учреждениях образования».

«Тем более возмущает лицемерие, когда, говоря о протестах как о причине роста заболеваемости, власти продолжают добровольно-принудительно свозить людей со всей страны для своих идеологических мероприятий. Для этого используются автобусы – эпидемиологически наиболее опасный транспорт. Людей на концерте рассаживают бок о бок, игнорируя все рекомендации о социальном дистанцировании», – говорится в обращении.

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