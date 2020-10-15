Лавров исключил Турцию из стратегических союзников России 15.10.2020, 19:16

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Сергей Лавров

Фото: @rusembitaly

Год назад Путин говорил, что партнерство с Турцией «вышло на стратегический уровень».

Россия не считает и никогда не считала Турцию стратегическим союзником, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

По его словам, Россия не разделяет точку зрения Турции о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе, а также считает нелегитимным присутствие ее войск в Сирии.

«Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника, это партнер, очень тесный. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер, и, действительно, мы работаем в Сирии, мы стараемся помогать урегулировать и ливийский кризис. Турция стремится тоже свои интересы в этом регионе продвигать», - констатировал глава МИД.

Партнерство Турции, России и Ирана имеет важную роль в сирийском урегулировании, так как оно позволило сократить территории, на которых правили террористы, однако Москва не согласна с позицией о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе, которую озвучивали турецкие официальные лица.

«Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, оно является единственным способом обеспечить устойчивое решение этой проблемы, потому что все остальное будет сохранять конфликт в несколько приглушенном состоянии. Если не будет долговременного политического согласия, все равно когда-то решения, которые были достигнуты военным путем, докажут свою несостоятельность, боевые действия все равно будут», - пояснил глава МИД.

О том, что Турция стала стратегическим партнером России в июле 2019 года говорил президент РФ Владимир Путин. Он ссылался на совместные проекты в энергетике, в частности, строительство атомной электростанции «Аккую» и газопровод «Турецкий поток», а также «скоординированные усилия» по достижению международной стабильности.

«С нашим соседом Турцией партнерство вышло на стратегический уровень, находимся в постоянном контакте с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», - говорил Путин.

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