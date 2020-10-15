Спикер парламента Кипра ушел в отставку из-за скандала с «золотыми паспортами» 15.10.2020, 19:26

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фото: afp/getty images

Димитрис Суллурис заявил, что уходит с должности, не желая чтобы обвинения в коррупции нанесли вред репутации страны.

Председатель парламента Кипра Димитрис Суллурис объявил об отставке на фоне обвинений в коррупции после скандала вокруг "золотых паспортов". "Я никоим образом не нарушил закон", - написал Суллурис в своем обращении в четверг, 15 октября, добавив, что подает в отставку с целью не допустить, чтобы обвинения в коррупции нанесли вред репутации парламента и страны. Органам юстиции теперь предстоит разбираться в произошедшем, значится в заявлении Димитриса Суллуриса, которое цитируют кипрские СМИ, передает DW.

Скандал, приведший к отставке спикера, начался 12 октября, когда компания "Аль-Джазира" показала видеосюжет в котором Суллурис и депутат парламента Кристакис Джованис согласились помочь вымышленному китайскому бизнесмену, ранее судимому, получить гражданство Кипра за взятку. Расследование показало, что "проблемные" заявители платят за получение паспортов больше денег, чем другие соискатели. Иностранцу с судимостью формально нельзя претендовать на гражданство Кипра.

Уже на следующий день власти республики объявили, что с 1 ноября 2020 года отменяют программу так называемых "золотых паспортов". Она разрешает предоставлять кипрское гражданство гражданам стран, не входящих в Евросоюз, в обмен на инвестиции в размере 2,5 млн евро в экономику острова. По данным агентства AFP, за последние десять лет паспорта Кипра получили более 3500 россиян.

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