Транспортный коллапс на границе Беларуси со странами ЕС продолжается 2 15.10.2020, 19:31

2,072

Иллюстрационное фото: tut.by

Около семисот большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Около семисот большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска границе Беларуси со странами Евросоюза, передает naviny.by.

По данным Госпогранкомитета на 18:00 больше всего фур ожидает очереди на литовском направлении — 340:

«Каменный Лог» — более 140;

«Бенякони» — более 100;

«Привалка» — более 70;

«Котловка» — более 30.

Чуть меньше грузовиков стоит на границе с Латвией — более 210:

«Григоровщина» — более 120;

«Урбаны» — более 90.

Еще 130 больше грузов ждет выезда в Польшу:

«Брузги» — более 80;

«Берестовица» — более 30;

«Козловичи» — более 20.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».