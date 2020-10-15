Транспортный коллапс на границе Беларуси со странами ЕС продолжается

Транспортный коллапс на границе Беларуси со странами ЕС продолжается2
- 15.10.2020, 19:31
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Около семисот большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Около семисот большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска границе Беларуси со странами Евросоюза, передает naviny.by.
По данным Госпогранкомитета на 18:00 больше всего фур ожидает очереди на литовском направлении — 340:
«Каменный Лог» — более 140;
«Бенякони» — более 100;
«Привалка» — более 70;
«Котловка» — более 30.
Чуть меньше грузовиков стоит на границе с Латвией — более 210:
«Григоровщина» — более 120;
«Урбаны» — более 90.
Еще 130 больше грузов ждет выезда в Польшу:
«Брузги» — более 80;
«Берестовица» — более 30;
«Козловичи» — более 20.