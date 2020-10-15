Минчане почтили память Героя Беларуси Александра Тарайковского 15.10.2020, 19:45

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Жители столицы выстроились в цепь солидарности возле места убийства Александра.

Возле станции метро Пушкинская, напротив мемориала Александра Тарайковского люди выстроились в цепь солидарности.

Фото опубликовал телеграм-канал Nexta.

34-летний Александр Тарайковский погиб в ночь на 11 августа во время мирных акций протеста в районе станции метро «Пушкинская». Опубликованные видео с места трагедии говорят о том, что Тарайковский погиб от огнестрельного ранения.

На месте гибели Тарайковского был создан импровизированный мемориал — минчане несут сюда цветы, зажигают свечи и лампадки.

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