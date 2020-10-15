Опрос WSJ показал отставание Трампа от Байдена на 11% 37 15.10.2020, 19:59

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

У Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.

Кандидат Демократической партии в президенты США Джо Байден опережает действующего главу государства, кандидата Республиканской партии Дональда Трампа на 11 процентов за 18 дней до выборов президента США, передает «Зеркало недели».

Свежий опрос от Wall Street Journal и NBC News среди зарегистрированных избирателей показывает, что за Байдена готовы проголосовать 53% респондентов. За Трампа – 42%.

Накануне опрос The Guardian показал, что Байден на 17% опережает Трампа.

Стоит отметить, что у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.

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