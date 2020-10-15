В Китае за пять дней протестировали на коронавирус больше 10 млн человек 4 15.10.2020, 20:35

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COVID-19 — у 13 человек.

Власти города Циндао в КНР заявили, что, по состоянию на 15:30 по местному времени, протестировали 10,4 млн образцов на COVID-19.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на телеканал CGTN.

Отмечается, что по результатам проверенных 8,84 млн тестов, коронавирус обнаружили у 13 человек. Подведение итогов массового тестирования должно состоятся завтра.

Также, как сообщает источник, распространение инфекции началось в больнице грудной хирургии города.

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