закрыть
15 октября 2020, четверг, 23:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Китае за пять дней протестировали на коронавирус больше 10 млн человек

4
  • 15.10.2020, 20:35
  • 3,895
В Китае за пять дней протестировали на коронавирус больше 10 млн человек

COVID-19 — у 13 человек.

Власти города Циндао в КНР заявили, что, по состоянию на 15:30 по местному времени, протестировали 10,4 млн образцов на COVID-19.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на телеканал CGTN.

Отмечается, что по результатам проверенных 8,84 млн тестов, коронавирус обнаружили у 13 человек. Подведение итогов массового тестирования должно состоятся завтра.

Также, как сообщает источник, распространение инфекции началось в больнице грудной хирургии города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский