В Китае за пять дней протестировали на коронавирус больше 10 млн человек

В Китае за пять дней протестировали на коронавирус больше 10 млн человек4
- 15.10.2020, 20:35
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COVID-19 — у 13 человек.
Власти города Циндао в КНР заявили, что, по состоянию на 15:30 по местному времени, протестировали 10,4 млн образцов на COVID-19.
Об этом сообщает liga.net со ссылкой на телеканал CGTN.
Отмечается, что по результатам проверенных 8,84 млн тестов, коронавирус обнаружили у 13 человек. Подведение итогов массового тестирования должно состоятся завтра.
Также, как сообщает источник, распространение инфекции началось в больнице грудной хирургии города.