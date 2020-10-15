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Россия вышла из консультаций о катастрофе «Боинга» MH17

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  • 15.10.2020, 20:54
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Россия вышла из консультаций о катастрофе «Боинга» MH17

В Нидерландах сейчас идет судебный процесс по делу о катастрофе.

Россия вышла из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по вопросу о катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство обосновало своё решение тем, что Нидерланды в июле подали в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России в связи с крушением "Боинга", выполнявшего рейс МН17. МИД расценил это как свидетельство намерения "продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию".

В заявлении вновь выражается недоверие к выводам международного следствия, согласно которым "Боинг" был сбит из установки "Бук", доставленной на подконтрольную сепаратистам территорию Донецкой области Украины из российской воинской части.

В заявлении говорится, что Россия, согласившись на консультации в 2018 году, "исходила из того, что такие консультации будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы рейса МН17", однако Австралия и Нидерланды, как пишет ведомство, "были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выразил глубокое сожаление в связи с решением России. По его словам, Нидерланды выступают за продолжение переговоров, но при этом не готовы отказаться от других методов достижения справедливости по делу о катастрофе.

Нидерланды и Австралия ранее призывали Россию признать свою ответственность за катастрофу "Боинга".

В Нидерландах сейчас идет судебный процесс по делу о катастрофе. Обвиняемые – трое граждан России и один гражданин Украины, имевшие отношение к поддерживаемым Россией сепаратистам в Донбассе. Никто из них не участвует в процессе лично и только один представлен адвокатами. Процесс начался в марте, следствие коротко представило на нём свою версию, но основная часть слушаний еще впереди – пока рассматриваются многочисленные ходатайства и другие технические вопросы.

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