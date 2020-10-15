На «площади Перемен» в Минске поддержали Степана Латыпова 2 15.10.2020, 21:11

3,712

Фотофакт.

На «площади Перемен» в Минске поддержали политзаключенного Степана Латыпова, передает телеграм-канал «Баста!».

40-летний Степан Латыпов — предприниматель в редкой сфере арбористики, промальпинист, директор компании «Беларбо». Его фирма занимается лечением, обрезкой и удалением деревьев, а также обработкой территорий от вредных растений, например борщевика, и помещений — от вредителей. Латыпов — житель знаменитй «площади Перемен».

Его задержали 15 сентября, когда он охранял мурал с «диджеями Перемен» от уничтожения силовиками. Они требовали отойти от стены, а он просил их сначала представиться и показать документы. Тогда его схватили. В его квартире сразу же был проведен обыск. Затем адвокат сообщил, что Латыпов задержан как подозреваемый по уголовному делу об организации массовых беспорядков по ст. 293 УК.

Правозащитники признали Степана Латыпова политическим заключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.