закрыть
15 октября 2020, четверг, 23:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На «площади Перемен» в Минске поддержали Степана Латыпова

2
  • 15.10.2020, 21:11
  • 3,712
На «площади Перемен» в Минске поддержали Степана Латыпова

Фотофакт.

На «площади Перемен» в Минске поддержали политзаключенного Степана Латыпова, передает телеграм-канал «Баста!».

40-летний Степан Латыпов — предприниматель в редкой сфере арбористики, промальпинист, директор компании «Беларбо». Его фирма занимается лечением, обрезкой и удалением деревьев, а также обработкой территорий от вредных растений, например борщевика, и помещений — от вредителей. Латыпов — житель знаменитй «площади Перемен».

Его задержали 15 сентября, когда он охранял мурал с «диджеями Перемен» от уничтожения силовиками. Они требовали отойти от стены, а он просил их сначала представиться и показать документы. Тогда его схватили. В его квартире сразу же был проведен обыск. Затем адвокат сообщил, что Латыпов задержан как подозреваемый по уголовному делу об организации массовых беспорядков по ст. 293 УК.

Правозащитники признали Степана Латыпова политическим заключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский