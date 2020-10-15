Рабочие «Гродно Азот» записали сильное видеообращение

Рабочие «Гродно Азот» записали сильное видеообращение5
- 15.10.2020, 21:28
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Видеофакт.
Сотрудники предприятия вспомнили о фальсификации выборов, арестах кандидатов, избиениях мирных демонстрантов и о других фактах государственного беспредела. Они выступили против обмана и жестокости, подчеркивая, что абсолютное большинство сотрудников «Азота» придерживаются этой же позиции, передает телеграм-канал Nexta.
Также они потребовали у администрации предприятия остановить давление на рабочий коллектив и прекратить увольнения. Из-за этого «Азот» лишается высококвалифицированных работников. Многие рассматривают вариант трудовой эмиграции.
Сотрудники «Азота» обратили внимание, что ответственные за насилие против народа так и не понесли наказания, бандитские формирования не были выведены из городов, а основные права граждан и рабочих продолжают ущемляться. Кроме того, азотовцы выразили свою солидарность с работниками других предприятий, с семьями погибших и пропавших без вести людей, а также с политзаключенными.
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