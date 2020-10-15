Алиев и Пашинян обозначили «красные линии» по Нагорному Карабаху 15.10.2020, 21:43

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Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября.

Власти Азербайджана не пойдут ни при каких условиях на признание независимости Нагорного Карабаха, здесь для Баку проходит «красная линия», об этом в интервью «РИА Новости» сказал президент страны Ильхам Алиев.

«Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», — сказал Алиев. По его словам, в будущем на территории региона должны мирно жить и сосуществовать армянская и азербайджанская община

В свою очередь, премьер Армении Никол Пашинян в разговоре с «РИА Новости» также обозначил свою «красную черту». По его словам, Армения никогда не поступится правом на самоопределение.

«Право на самоопределение Нагорного Карабаха — это для нас черта, «красная черта», за которую мы не можем перешагнуть», — сказал он.

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