Александр Бухвостов: Режим Лукашенко трещит 15.10.2020, 23:02

1,659

Александр Бухвостов

Именно политическая забастовка рабочих может повернуть вектор в пользу перемен.

Лидер Свободного профсоюза металлистов (СПМ) Александр Бухвостов дал оценку Народному ультиматуму, предъявленному Светланой Тихановской белорусскому режиму, передает БП.

- Я всегда считал, что именно политическая забастовка рабочих может повернуть вектор в пользу перемен. Но с самого начала протесты на предприятиях, где влияние независимых профсоюзов было выше, импульс протеста получил свое продолжение и реализацию. Я имею в виду несколько заводов химической промышленности.

Мы наблюдаем столкновение экономических и политических интересов. Все сходятся в одном: Лукашенко должен уйти; уйдет Лукашенко – ситуация нормализуется. Провести в течение двух месяцев новые президентские выборы, разобраться в причинах, почему страну загнали в тупик – не только в политике, экономических перспектив практических вообще нет.

Возможно, на предприятиях действительно формируются внутренние протесты, о которых мы ничего не знаем. Увольняют стоящих людей, отменных специалистов, а на их место набирают идеологически верных работников. Знаю рабочего, который сделал рацпредложение, принесшее предприятию миллионы – его увольняют. Сидит у меня инженер – тоже увольняют с завода. Правящий режим сам ведет страну в непроглядную бездну. Не уверен, что народ вспыхнет через 13 дней, но то, что он вспыхнет однозначно, у меня сомнений нет.

Силовики угрожают применением боевого оружия против мирных демонстрантов – думают, протесты можно подавить. Смешно. Эффект бумеранга никто не отменял: начнут стрелять силовики – получат ответку. Угрозы – признак слабости. Режим трещит. Но треснет он 26 октября или чуть позже, я не скажу.

Я выступаю за сохранение мирного характера акций протеста. И за работу с рабочими, чтобы они поняли: им придет кирдык, если не изменится политический режим.

- Какая сейчас ситуация сложилась на предприятиях? Что люди боятся потерять?

- Люди боятся потерять то, что имеют, - заработную плату. На многих предприятиях уже отменяют сделку и переходят на тарифы, потому что сдельщики не вырабатывают необходимую норму. Если ты уже получаешь 1600 рублей, хотя сделке ты зарабатываешь только 600 рублей, - платят по 1600. Можно брать кредиты и платить зарплату в 1600 рублей, если знаешь, что скоро придут серьезные заказы, которые позволят рассчитаться с кредитами. Я понимаю логику руководителя предприятия: надо поддержать людей. Но сколько держать? Это ведет к тому, что убыточными становятся все предприятия. А убыточные предприятия – прямая дорога к дефолту страны, Россия уже не спасет. Надо Лукашенко уходить, и чем быстрее – тем лучше.

- Повлияли ли два месяца протестов на экономическое положение предприятий?

- Мы не вели такую статистику. Но видим, сколько избитых рабочих на предприятиях. Протест нарастает, и теперь он больше направлен против беспредела, который устроили космонавты и чернорубашечники. Насилие вызывает не страх, а озлобленность: чем больше будут избивать людей, тем большую ненависть будут ощущать на себе. Народа больше, чем их – их просто сметут. И они должны это понимать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».