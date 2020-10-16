закрыть
16 октября 2020, пятница, 11:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Белсат»: Окружение Лукашенко отмывает деньги через фирму в Литве?

16
  • 16.10.2020, 7:57
  • 16,663
«Белсат»: Окружение Лукашенко отмывает деньги через фирму в Литве?

Белорусские и литовские журналисты провели расследование.

В сотрудничестве с литовским порталом расследований Siena и при поддержке Международного центра по выявлению коррупции и организованной преступности команда «Белсата» обнаружила, как через зарубежные офшоры отмываются сверхдоходы приближенных к Александру Лукашенко кругов.

Лукашенко не первый год делегирует чиновников в большой бизнес, связанный в том числе с отраслью переработки нефти. В самое время нынешних протестов поставщикам нефтяных компаний начали приходить письма за подписью Алексея Алексина. В письмах была информация, что в дополнение к «Белнефтехиму» и «Белзарубежторгу» им предлагают продавать нефть для переработки и частной Новой нефтяной компании. Так кто же такой Алексей Алексин, новый кошелек Лукашенко?

«Алексей Алексин в свое время работал в Управлении делами Лукашенко, там есть компания, которая поставляла нефтепродукты за границу, он курировал направление. […] Он был близок с Юрием Чижом – человеком, который входил в окружение Лукашенко. Юрий Чиж в свое время картошку вместе с ним собирал у него на грядках в одной из резиденций. Но потом его арестовали, и он ушел в тень. Тем не менее Алексин беспрепятственно развивает в стране бизнес. Думаю, что остались связи с государственными структурами, и это помогает ему спокойно развивать бизнес в стране», – делится мнением экономический обозреватель Александр Ярошевич.

Структура, в которой Алексей Алексин, по сообщениям СМИ, торговал нефтепродуктами – это «Белвнешторгинвест». Непосредственно оттуда Алексин возглавил нефтяное направление холдинга «Трайп» Юрия Чижа – компанию «Трайплэнерго». Однако известность среди обычных граждан Алексин получил благодаря чрезвычайным привилегиям от государства в области табака. И в частности для «Табакерок» – первых и единственных частных ларьков, которым власти разрешили появиться на улицах белорусских городов за последние 20 лет.

В 2012 году Алексин основал в Литве компанию Lexie Ventures, юридический адрес которой был в заброшенном здании. В сентябре 2013 года алексиновская Lexie Ventures приобрела квартиру в другом районе, рядом с литовской финансовой полицией. Через два месяца там регистрируется компания Paralama. В течение двух последующих лет через эту фирму проходит € 46 миллионов, при том что она не имеет ни одного работника. Затем у фирмы резко прекращаются трансакции, она ликвидируется.

«В чем особенность белорусского бизнеса? Безусловно, есть такие примеры, когда кто-то сливается с властью в широком смысле этого слова. Раньше это называли крышей, когда в 1990-ые считалась бандитская крыша, имелись в виду силовые крыши, причем различных органов. У кого- то была крыша в КГБ, у кого-то – в МВД, у кого-то – в прокуратуре. Но особенность нашей страны в том, что у нас единственная надежная крыша – это руководитель страны», – объясняет Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский