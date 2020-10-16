«Белсат»: Окружение Лукашенко отмывает деньги через фирму в Литве? 16 16.10.2020, 7:57

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Белорусские и литовские журналисты провели расследование.

В сотрудничестве с литовским порталом расследований Siena и при поддержке Международного центра по выявлению коррупции и организованной преступности команда «Белсата» обнаружила, как через зарубежные офшоры отмываются сверхдоходы приближенных к Александру Лукашенко кругов.

Лукашенко не первый год делегирует чиновников в большой бизнес, связанный в том числе с отраслью переработки нефти. В самое время нынешних протестов поставщикам нефтяных компаний начали приходить письма за подписью Алексея Алексина. В письмах была информация, что в дополнение к «Белнефтехиму» и «Белзарубежторгу» им предлагают продавать нефть для переработки и частной Новой нефтяной компании. Так кто же такой Алексей Алексин, новый кошелек Лукашенко?

«Алексей Алексин в свое время работал в Управлении делами Лукашенко, там есть компания, которая поставляла нефтепродукты за границу, он курировал направление. […] Он был близок с Юрием Чижом – человеком, который входил в окружение Лукашенко. Юрий Чиж в свое время картошку вместе с ним собирал у него на грядках в одной из резиденций. Но потом его арестовали, и он ушел в тень. Тем не менее Алексин беспрепятственно развивает в стране бизнес. Думаю, что остались связи с государственными структурами, и это помогает ему спокойно развивать бизнес в стране», – делится мнением экономический обозреватель Александр Ярошевич.

Структура, в которой Алексей Алексин, по сообщениям СМИ, торговал нефтепродуктами – это «Белвнешторгинвест». Непосредственно оттуда Алексин возглавил нефтяное направление холдинга «Трайп» Юрия Чижа – компанию «Трайплэнерго». Однако известность среди обычных граждан Алексин получил благодаря чрезвычайным привилегиям от государства в области табака. И в частности для «Табакерок» – первых и единственных частных ларьков, которым власти разрешили появиться на улицах белорусских городов за последние 20 лет.

В 2012 году Алексин основал в Литве компанию Lexie Ventures, юридический адрес которой был в заброшенном здании. В сентябре 2013 года алексиновская Lexie Ventures приобрела квартиру в другом районе, рядом с литовской финансовой полицией. Через два месяца там регистрируется компания Paralama. В течение двух последующих лет через эту фирму проходит € 46 миллионов, при том что она не имеет ни одного работника. Затем у фирмы резко прекращаются трансакции, она ликвидируется.

«В чем особенность белорусского бизнеса? Безусловно, есть такие примеры, когда кто-то сливается с властью в широком смысле этого слова. Раньше это называли крышей, когда в 1990-ые считалась бандитская крыша, имелись в виду силовые крыши, причем различных органов. У кого- то была крыша в КГБ, у кого-то – в МВД, у кого-то – в прокуратуре. Но особенность нашей страны в том, что у нас единственная надежная крыша – это руководитель страны», – объясняет Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия».

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