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Трамп и Байден встретились с избирателями вместо участия в теледебатах

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  • 16.10.2020, 8:17
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Трамп и Байден встретились с избирателями вместо участия в теледебатах
Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Соцопросы показывают лидерство кандидата от Демократической партии США.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в четверг выступил с критикой действий президента Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса. Байден сделал это в ходе своей встречи с избирателями в Филадельфии, которая транслировалась в эфире телеканала ABC. В это же самое время телеканал NBC транслировал встречу президента Дональда Трампа с избирателями в Майами. Решение о проведении отдельных встреч кандидатов с избирателями было принято штабами Трампа и Байдена после отмены ранее запланированных теледебатов, сообщает «Голос Америки».

Взаимные обвинения кандидатов стали наглядным напоминанием о глубоком расколе среди американских избирателей накануне выборов, которые пройдут в США 3 ноября.

«Он [Трамп] заявил, что никому не сказал [об опасности пандемии], потому что боялся паники среди американцев, - сказал Байден, выступая перед избирателями в Филадельфии, - Американцы не паникуют. Запаниковал он [Трамп]».

Трамп высказался в защиту мероприятия, прошедшего в Розовом саду Белого дома, когда президент публично объявил о выдвижении кандидатуры Эми Кони Барретт в Верховный суд. Многие участники мероприятия не были в масках и не соблюдали социальную дистанцию, в результате чего некоторые, в том числе и сам Дональд Трамп, заразились коронавирусом.

«Во-первых, я президент - я должен видеть людей, я не могу сидеть в подвале», - сказал Трамп в эфире телеканала NBC, выступая на открытом воздухе перед избирателями в Майами, критикуя Байдена за то, что тот в течение нескольких месяцев не проводил избирательную кампанию, опасаясь пандемии COVID-19.

Хотя два кандидата не находились на одной сцене, сразу стало ясно, что пандемия коронавируса и недавнее заражение Трампа ковидом станут главной темой на обоих мероприятиях.

Вторые президентские дебаты первоначально были запланированы на четверг, однако Трамп отказался от участия в мероприятии после того, как две недели назад организаторы предложили сделать дебаты виртуальными. Финальные дебаты по-прежнему запланированы на 22 октября. Они должны состояться в Нэшвилле, штат Теннесси.

Трамп, который три дня провел в военно-медицинском центре в пригороде Вашингтона, по его словам, быстро оправился от болезни и вернулся к предвыборной кампании, пытаясь поменять динамику гонки. Соцопросы, проведенные Reuters / Ipsos, показывают, что Байден опережает Трампа в целом по стране, хотя его преимущество в колеблющихся штатах менее выражено.

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