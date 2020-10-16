Баварские политики поддержали героев белорусских протестов
- 16.10.2020, 8:22
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Вице-президент баварского Бундестага носит бело-красно белый браслет со словами «Жыве Беларусь!».
14 октября 2020 года в Аугсбурге (Баварии) состоялись выборы в Бундестаг от партии Зеленых, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Свое кресло в самом влиятельном политическом органе Германии, где она занимает пост вице-президента Бундестага, в очередной раз подтвердила Клаудия Рот (Claudia Roth).
Наша соотечественница Юлия Свирко-Роскулет, которая также является членом партии Зеленых в Германии, была приятно удивлена при встрече тем, что на руке у госпожи Рот находится браслет Зеленых и... бело-красно белый браслет со словами «Жыве Беларусь!». Политик отлично осведомлена о ситуации в Беларуси, передавала привет всем белорусам, а также Светлане Тихановской, с которой она лично познакомилась, и Марии Колесниковой.