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В столице Кыргызстана отменили режим ЧП

  • 16.10.2020, 8:31
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В столице Кыргызстана отменили режим ЧП

Депутаты парламента проголосовали единогласно.

Парламент Кыргызстана отменил режим ЧП в столице страны, передает корреспондент РИА Новости.

Депутаты единогласно проголосовали за отмену режима чрезвычайного положения, который был введен подавшим в отставку президентом страны Сооронбаем Жээнбековым на фоне массовых протестов.

Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности - то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.

В Кыргызстанe 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. В результате протестов президент Кыргызстана ушел в отставку.

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