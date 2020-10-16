Еще один солигорский шахтер публично присоединился к стачке

Еще один солигорский шахтер публично присоединился к стачке13
- 16.10.2020, 8:36
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Работник цеха по производству комплексных удобрений Антон Демков отказался заступать на смену.
Стачком ОАО «Беларуськалий» сообщил, что что аппаратчик гранулирования 5 разряда ЦКУ (цех по производству комплексных удобрений) ОАО «Беларуськалий», Демков Антон Эдуардович
перед всей сменой отказался принимать сменное задание и объявил о присоединении к стачке.
Сделал запись об этом в книге выдачи заданий.
Дополнительная информация уточняется.
Отзыв одного из коллег об Антоне:
«ЦКУ - это цех по производству комплексных удобрений в ОАО «Беларуськалий», т.е. азотно- фосфорно-калииных удобрений (они же NPK называются). Демков Антон работает вместе со мной в цеху, только в другой смене - в 3-ей. У него трое малолетних детей , супруга в декретном отпуске с ребенком 1,6 года.
Человек чести и патриот. Человек ведет в цеху технологический процесс, обслуживает оборудование, контактирует каждую смену с аммиаком, работает в условиях большого шума и вибрации. Заработная плата в районе 2000 рублей».