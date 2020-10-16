Ученые выяснили, как будет происходить извержение супервулкана Йеллоустон 5 16.10.2020, 8:43

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Оно будет отличаться от того, что случилось 70 тысяч лет назад.

Предотвратить процесс вряд ли удастся.

Несмотря на все усилия, человечеству не удастся предотвратить извержение супервулкана Йеллоустон в будущем. На этот факт обратили внимание ученые по итогам наблюдений и исследований, пишет lenta.ua.

Кальдера супервулкана, которая скрывается под Йеллоустонским нацпарком, сформировалась в ходе последних трех масштабных извержений. Крайнее из них происходило порядка 630 тысяч лет назад. В современности указанный район находится под постоянным контролем со стороны USGS.

Геолог Джефферсон Хангерфорд указал, что предотвращение извержения супервулкана возможно, если забрать из системы всю энергию. Однако на данный момент таких технологий у жителей Земли нет. По мнению экспертов, в случае извержения Йеллоустоуна будет наблюдаться поток лавы, а не взрыв, как это случилось еще 70 тысяч лет назад. Лучшее, что могут сделать ученые, это продолжать пристальное наблюдение за активностью вулкана.

Хотя пока нет сигналов, указывающих на скорое извержение, геологи опасаются, что только мониторинга недостаточно. Нужно прилагать больше усилий, но предотвратить процесс вряд ли удастся. Он может произойти как через 100 лет, так и через 10 тысяч лет.

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