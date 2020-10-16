Революционные дворы записали видео о Народном ультиматуме власти

Революционные дворы записали видео о Народном ультиматуме власти2
- 16.10.2020, 8:51
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Власть должна выполнить три требования.
Революционные дворы записали видео о Всебелорусском народный ультиматуме. Ролик опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Власть должна выполнить три требования: уход Лукашенко, остановить насилие на улицах, освободить всех политзаключенных.
Иначе с 26 октября революционные дворы объявляют этой власти всеобщий бойкот.
Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.