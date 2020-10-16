закрыть
16 октября 2020, пятница, 11:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Революционные дворы записали видео о Народном ультиматуме власти

2
  • 16.10.2020, 8:51
  • 6,742
Революционные дворы записали видео о Народном ультиматуме власти

Власть должна выполнить три требования.

Революционные дворы записали видео о Всебелорусском народный ультиматуме. Ролик опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Власть должна выполнить три требования: уход Лукашенко, остановить насилие на улицах, освободить всех политзаключенных.

Иначе с 26 октября революционные дворы объявляют этой власти всеобщий бойкот.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский