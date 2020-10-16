Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль еще шести сел в Карабахе 16.10.2020, 9:11

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Ильхам Алиев

Армия Нагорного Карабаха не подтверждала сдачу территорий противнику.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что войска взяли под контроль еще шесть сел в Нагорном Карабахе. Армия Карабаха не подтверждала сдачу территорий противнику, сообщает «Новая газета».

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Арыш Физулинского района, Дошлу Джебраильского района, Эдише, Дюдюкчу, Эдилли, Чирагуз Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 15, 2020

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью, которое РИА Новости провело параллельно с президентом Азербайджана, что ликвидированные в Чечне и Дагестане боевики могли быть террористами из Сирии, которых Турция отправила воевать в Карабах.

13 октября при перестрелке во время контртеррористической операции в Грозном погибли четверо предполагаемых боевиков. Ранее в Дагестане убили двух неизвестных после того, как они открыли огонь по полицейским. Их причастность к международным террористическим группам проверяется.

«Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет», — ответил Алиев на заявление.

Днем ранее Ильхам Алиев сообщил, что армия Азербайджана заняла восемь сел в Нагорном Карабахе.

Среди занятых населенных пунктов — Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер Ходжавендского района. Армения не подтверждала передачу сел под контроль противника.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван сообщают о сотнях погибших и раненых, а также обвиняют друг друга в использовании наемных боевиков. Во время переговоров в Москве 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.

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