Назван необычный признак заражения коронавирусом 2 16.10.2020, 9:30

8,719

Оказалось, что он проявляется примерно у трети пациентов.

Специалисты напоминают, что заражение коронавирусом может проявляться необычным признаком, напоминающим расстройство пищеварения, сообщает healthinfo.ua.

Примерно у трети всех пациентов с коронавирусом развиваются какие-либо желудочно-кишечные симптомы, констатируют они.

Официально признанными признаками заражения коронавирусом являются высокая температура, новый стойкий кашель, потеря обоняния и чувства вкуса. Но все больше врачей документируют неожиданные симптомы, проявляемые у пациентов с COVID-19. Эксперты рассказали изданию Express о том, что «на высокий риск коронавирусной инфекции может указывать появление необычного симптома, замеченного в туалете».

По словам медиков, примерно треть всех пациентов с коронавирусом демонстрируют какие-либо желудочно-кишечные симптомы.

«Вы можете подвергнуться риску заражения новым вирусом, если у вас разовьется необъяснимая диарея, иногда наряду с тошнотой. Некоторые люди с ковидом также обнаруживают, что у них стало выделяться больше стула, чем обычно», - сообщили они.

Ученые считают, что коронавирус может напрямую инфицировать клетки, выстилающие желудочно-кишечный тракт, что и способствует появлению «пищеварительных» симптомов, от необычной икоты и потери аппетита до более частых посещений туалета. Также в связи с этим некоторые пациенты могут дать положительный результат теста на вирус с образцом кала при отрицательных результатах мазка из носа.

«Развитие диареи и других симптомов нарушения работы ЖКТ не обязательно означает, что у вас коронавирус. Причиной их появления может также оказаться бактериальная инфекция, некоторые вирусы, паразиты. В случае COVID-19 такие признаки будут скорее всего сопровождается другими состояниями, включая кашель, жар, лихорадку, головную боль и боли в горле», - пояснили исследователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».