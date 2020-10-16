ЦИК Кыргызстана сообщил, когда пройдут досрочные выборы после отставки президента 16.10.2020, 9:36

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Точную дату установит парламент.

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане должны пройти в течение трех месяцев после отставки главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекову.

Глава ЦИК сообщила, что дату досрочных президентских выборов назначает Жогорку Кенеш (парламент), они должны пройти в трехмесячный срок после отставки главы государства.

— Ориентировочно это 17 января, — сообщила Нуржан Шайлдабекова.

Кроме того, в стране проведут повторные парламентские выборы. Предварительная дата — 20 декабря.

15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Он заявил, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остается напряженной, люди продолжают требовать, чтобы он покинул пост. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — заявил он в обращении к нации.

После отставки Жээнбекова полномочия президента должны были перейти спикеру парламента. Однако Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства. Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил на митинге в Бишкеке, что полномочия президента перешли к нему.

В Кыргызстане 6 октября начались протесты, на улицы вышли недовольные результатами парламентских выборов. Их результаты в итоге признали недействительными, однако ситуацию пока не удалось урегулировать.

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