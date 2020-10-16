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Максим Кац - о Лукашенко: Какой танцор, такие и пляски

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  • 16.10.2020, 9:54
  • 6,740
Максим Кац - о Лукашенко: Какой танцор, такие и пляски
Максим Кац

Результат получается нелепый.

Политический обозреватель Максим Кац прокомментировал жалкие потуги Лукашенко спасти свой режим от краха:

— Очень смешно наблюдать за тем, как Лукашенко пытается поискать «политическое решение» возникшей у него проблемки, — пишет Максим Кац. – Ну то есть как — все это, конечно, совсем не смешно, а страшно: в Беларуси сейчас незаконная власть, держащаяся на насилии, но когда какие-то странные люди в масках, натянутых аж на брови, вещают из телевизора, что их запугать не выйдет и они власть удержат, то становится смешно.

В общем, там наблюдается попытка «политического решения» проблемы, да вот незадача: все политические институты уничтожены и существуют только в виде фикции, а политические деятели все либо в тюрьме, либо нелепые.

Что можно было бы сделать в обычной ситуации? Пойти, например, в парламент и устроить там какую-нибудь дискуссию, круглые столы и потом голосование. И там бы все представители общества что-нибудь бы обсудили и решили, что ж с кризисом делать — какой-нибудь закон о гарантиях могли бы принять, выборы новые объявить или что-то такое.

Но ничего о белорусском парламенте, который называется там аж национальным собранием, мы за все время кризиса не слышали. Кажется, он вообще даже не заседал. А может и заседал, кто его знает. Может что-то решить верховный суд. Рассмотреть он мог бы жалобы на выборы, назначить новые, отменить старые. Но ничего о нем не слышно. Политические партии могли бы собрать круглый стол или что-то попредлагать, но и их не слыхать.

Политическая жизнь уничтожалась 26 лет, и казалось, что так удобнее править. Одних утрамбовали, других посадили. Но что теперь-то делать, когда хочется на что-то опереться, чтобы найти политическое решение кризиса?

Делать вот что: поехать в СИЗО к политзаключенным, у которых поддержка есть, и предложить им в обмен на выход из тюрьмы пропеть песню о том, что ты крепкий орешек и что идея менять конституцию — это ровно то, чего народ ждал.

Судя по всему, политзаключенные, не сговариваясь, Лукашенко послали, все, кроме одного — случайно оказавшегося там работника штаба Бабарико. Он вышел и теперь испуганно читает по бумажке текст, что Беларусь сотрясло событие невиданных масштабов — конституцию новую писать вознамерился глубокоуважаемый президент.

Танцы с бубном вокруг новой конституции — явно попытка перевести разговор в политическое русло из силового, где Лукашенко очевидно проигрывает и несмотря на все действия не может справиться с протестами, которые не только не утихают, а нарастают. Какой танцор, такие и пляски — результат нелепый. Мне кажется, ни один человек в Беларуси не повелся на это.

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