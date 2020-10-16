Гомель выходит каждый день! 16.10.2020, 9:59

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Вдохновляющее видео.

Телеграм-канал «Хартия-97» опубликовал видеоролик от читателей из Гомеля.

«Сегодня мы решили продемонстрировать, что это не просто громкие слова. Каждый день в каждом районе города люди встречаются и делятся теплотой и надеждами. Люди сегодня знакомятся не просто дворами, они знакомятся районами. Посмотрите, на наш чудесный город и на его свободных гомельчан!» — пишут смелые гомельчане.

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