закрыть
16 октября 2020, пятница, 11:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гомель выходит каждый день!

  • 16.10.2020, 9:59
  • 1,956
Гомель выходит каждый день!

Вдохновляющее видео.

Телеграм-канал «Хартия-97» опубликовал видеоролик от читателей из Гомеля.

«Сегодня мы решили продемонстрировать, что это не просто громкие слова. Каждый день в каждом районе города люди встречаются и делятся теплотой и надеждами. Люди сегодня знакомятся не просто дворами, они знакомятся районами. Посмотрите, на наш чудесный город и на его свободных гомельчан!» — пишут смелые гомельчане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский