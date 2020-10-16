Зеленский озвучил три последних вопроса всеукраинского опроса 1 16.10.2020, 10:13

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Президент Украины подтвердил инсайдерскую информацию своего советника.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в Facebook озвучил три финальных вопроса для всеукраинского опроса, который намечен на 25 октября.

Зеленский 14–15 октября озвучил первые два вопроса, но советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 15 октября рассказал об оставшихся трех вопросах, по последнему из которых еще "продолжались обсуждения".

Президент Украины сегодня сообщил, что украинцам предложат ответить на такие вопросы:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты [Будапештского] меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".

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