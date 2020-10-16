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Ученые нашли универсальное средство от повреждений легких при гриппе и COVID-19

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  • 16.10.2020, 10:30
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Ученые нашли универсальное средство от повреждений легких при гриппе и COVID-19

Эксперимент на грызунах показал эффективность метода.

Новое исследование с использованием лабораторных животных показало: смертельное воспаление легких, развивающееся на фоне инфекции гриппа, возможно остановить с помощью особого лекарства, пишет Medical Express (перевод - healthinfo.ua).

Речь идет о большой дозе MG53 - белка, важного для восстановления клеточных мембран. Он позволяет избежать смерти, при этом, не воздействуя на сам вирус. И это не противовирусное средство - введение белка не снижало концентрацию вируса, однако защищало от разрушительных эффектов воспаления.

Также было установлено: легкие мышей, лишенных гена MG53 и инфицированных гриппом, реагировали обширным воспалением на вирус. Значит, MG53 играет защитную роль в рамках иммунной системы. Известно: ученые заразили мышей гриппом H1N1, половине введя при этом рекомбинантный человеческий белок MG53. Было произведено семь инъекций в ежедневном режиме, начиная через сутки после инфицирования. Контрольная группа животных имела сильную потерю веса и умерла в течение девяти дней, но 92% мышей из основной группы потеряли очень мало веса, остались активными и вернулись к своему нормальному весу через две недели после заражения.

У белка, по словам ученых, есть способность распознавать поврежденную ткань. Он усиливает естественный противовоспалительный механизм в организме. Поэтому, даже изобилующие вирусом гриппа дыхательные пути, практически не страдали. Белок тормозит излишне активный иммунный ответ, который может привести к летальному исходу. MG53 уменьшает объемы клеточной смерти, способствующей воспалению и дисфункции легких. В настоящее время исследователи тестируют эффекты терапии на мышах, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.

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