Freedom House: Белорусы не имеют свободного доступа в интернет

Freedom House: Белорусы не имеют свободного доступа в интернет2
- 16.10.2020, 11:18
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В рейтинге свободного интернета Беларусь набрала лишь 38 очков из 100 возможных.
Беларусь попала в список стран, где граждане не имеют полностью свободного доступа в интернет. При составлении списка даже не учитывались августовские блокировки сети, пишет thinktanks.by.
Международная правозащитная организация Freedom House составила новый отчет «Свобода в сети 2020».
Аналитики выяснили, что в нынешнем году люди стали свободнее, чем в 2019-м, но государств, где интернет несвободен, по-прежнему много.
Одна из таких стран - Беларусь. Страна набрала 38 очков из 100 возможных. Чем больше это значение, тем доступнее интернет.
Нынешнее исследование началось летом прошлого года и завершилось в мае 2020 года.
При составлении рейтинга учитывались возможные нарушения прав пользователей, контент-ограничения и наличие препятствий, что не позволяют выйти в сеть.
Россия в этом рейтинге набрала 30 очков, Украина – 61. Сложнее всего ситуация в Китае – только 10 очков, лучше всего – в Исландии (95 очков).