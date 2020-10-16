Freedom House: Белорусы не имеют свободного доступа в интернет 2 16.10.2020, 11:18

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В рейтинге свободного интернета Беларусь набрала лишь 38 очков из 100 возможных.

Беларусь попала в список стран, где граждане не имеют полностью свободного доступа в интернет. При составлении списка даже не учитывались августовские блокировки сети, пишет thinktanks.by.

Международная правозащитная организация Freedom House составила новый отчет «Свобода в сети 2020».

Аналитики выяснили, что в нынешнем году люди стали свободнее, чем в 2019-м, но государств, где интернет несвободен, по-прежнему много.

Одна из таких стран - Беларусь. Страна набрала 38 очков из 100 возможных. Чем больше это значение, тем доступнее интернет.

Нынешнее исследование началось летом прошлого года и завершилось в мае 2020 года.

При составлении рейтинга учитывались возможные нарушения прав пользователей, контент-ограничения и наличие препятствий, что не позволяют выйти в сеть.

Россия в этом рейтинге набрала 30 очков, Украина – 61. Сложнее всего ситуация в Китае – только 10 очков, лучше всего – в Исландии (95 очков).

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