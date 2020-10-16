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Виктор Шендерович: В Беларуси «рвануло»

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  • 16.10.2020, 11:24
  • 8,308
Виктор Шендерович: В Беларуси «рвануло»
Виктор Шендерович

Нация выступила как единое целое.

Известный публицист Виктор Шендерович сравнил революционную ситуацию в Беларуси с состоянием общества в России.

— Страна поменьше, нация более единая оказалась, — рассуждает Виктор Шендерович на «Эхе Москвы». — Мы уже говорили, что у нас нации нет, а там-то обнаружилась. Там флаг Беларуси что-то означает для национального сознания. У нас нет никакой идеологии, которая нас бы всех объединила против главы авторитарного режима. Это уже существенные различия.

Но то, что там победнее и рвануло поэтому – это был катализатор, чтобы рвануло. Ну, четверть века подождали.

Ясно, что рвануло в Беларуси. И так, как было — не будет.

Ясно, что либо рванет, либо окончательно деградирует у нас. Выбор уже не очень большой.

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