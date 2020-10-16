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Стало известно, как будет проходить вакцинация Европы от COVID-19

  • 16.10.2020, 11:33
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Стало известно, как будет проходить вакцинация Европы от COVID-19

Еврокомиссия озвучила стратегические принципы.

Европейская комиссия выступила с предложением странам-членам Европейского Союза принять общую стратегию определения приоритетной вакцинации от коронавируса определенных групп населения.

Об этом в Брюсселе накануне заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, сообщает dw.com.

В документе ЕК указывается, какие категории населения должны первыми получить прививку от коронавируса, в случае если какая-то из экспериментальных вакцин окажется эффективной.

Также страны ЕС должны провести мероприятия связанные с масштабной вакцинации населения, а именно: закупить в достаточном количестве холодильные установки и подготовить необходимое количество медперсонала.

Еврокомисар акцентировала внимание на безопасности применения вакцины – только в этом случае будет возможным ее использование. При этом она уточнила, что вакцина не является панацеей от коронавируса, но она поможет защитить жизни людей и сохранить экономику.

Известно, что Еврокомиссия от имени всех стран-членов ЕС ведет переговоры с компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Если нынешние экспериментальные вакцины окажутся пригодными для применения то страны-члены ЕС получат до 1,3 миллиарда доз вакцин с возможностью заказать дополнительно еще 500 млн доз.

Напомним, вакцину против коронавируса COVID-19 от англо-шведской компании AstraZeneca и Университета Оксфорда еще можно получить до конца 2020 года, несмотря на вынужденную паузу в ее испытаниях, заявил исполнительный директор компании.

Также сообщалось, что как только материалов для проведения тестирования вакцины против коронавируса будет достаточно и они подтвердят свою безопасность для исследования в Украине, то к испытанию привлекут 4,2 тыс. украинских добровольцев.

А американская биотехнологическая компания Novavax 25 сентября приступила к третьему этапу испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании - тестированию на людях.

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