«Мы здесь власть и мы нанимаем на работу президента» 2 16.10.2020, 11:37

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Александр Курбан

Белоруска поблагодарила легендарного шахтера Александра Курбана.

Телеграм канал "Баста!" опубликовал письмо читательницы, адресованного рабочему "Беларуськалия" Александру Курбану:

"Хочу написать благодарность Курбан Александру Ивановичу с Беларуськалия, который принял решение остаться в шахте и не выходить на поверхность, - пишет девушка. - Это действительно героический поступок и отвага, за таких ребятам просто радуется душа.

Я работаю в государственном учреждении и моя зарплата зависит от налогов заводов. Я знаю, что если заводы станут, то я и останусь без зарплаты, но я буду только рада этому, только чтоб во благо.

Хочу обратиться ко всем рабочим заводов. Ребята, будущее страны в руках каждого из нас, мы должны сделать забастовку, только так и только каждый из нас и только вместе мы можем одержать победу над режимом. Даже если всех уволят, новая власть возьмёт обратно. Хватит терпеть беспредел и насилие на улицах наших городов. Когда из здорового человека за 5 минут делают инвалида.

Мы здесь власть и мы нанимаем на работу президента. Только вместе, плечом к плечу. И только вперед!"

Напомним, что вчера солигорский шахтер Александр Курбан присоединился к стачке и приковал себя наручниками на глубине 440 метров.

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