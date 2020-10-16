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Профсоюз Lufthansa Technik: Многие отказываются ремонтировать самолет Лукашенко

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  • 16.10.2020, 11:42
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Профсоюз Lufthansa Technik: Многие отказываются ремонтировать самолет Лукашенко
фото: jetphotos.net

Рабочие распространяют в коллективе листовки о зверствах режима в Беларуси.

Несколько дней назад самолет Александра Лукашенко прибыл на обслуживание в Гамбург в компанию Lufhansa Technik. Одновременно с этим немецкие профсоюзные активисты начали распространять среди работников листовку, в которой рассказывали о ситуации в Беларуси и выражали надежду, что «руководство компании воздержится от каких-либо санкций, если коллеги откажутся работать с этим самолетом».

Представители профсоюза Ver. di в компании Lufthansa Technik рассказали tut.by, что многие работники действительно отказываются обслуживать самолет.

В профсоюзе говорят, что листовку с информацией о ситуации в Беларуси и положении рабочих у нас в стране работникам Lufthansa Technik раздают в распечатанном виде и рассылают по почте.

— Из-за авиационного кризиса многие работники рады тому, что у них вообще есть работа. В настоящее время есть как те коллеги, кто работает с самолетом, так и те, кто отказывается.

В листовке, которую распространяют среди работников профсоюзные активисты, говорится о том, что «в Беларуси систематически ограничиваются права трудящихся».

— Профсоюзных активистов и других активистов оппозиции регулярно арестовывают, а затем подвергают унижениям и насилию. Большинство работников имеют срочные контракты, которые они не могут расторгнуть самостоятельно. Однако они могут быть уволены работодателем в любое время. Как право на свободу выражения мнения, так и право объединяться в независимые профсоюзы, а также право на забастовки строго ограничены или практически отсутствуют на практике.

Также в листовке говорится, что Лукашенко «отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси» (вероятно, подразумеваются заявления МВД о готовности применить боевое оружие). Немецкие профсоюзные активисты выдвигают требования к белорусским властям: немедленное прекращение жестких подавлений протестов, неограниченное право на забастовку, возможность объединяться в независимые профсоюзы, отставка Лукашенко и проведение новых выборов, освобождение политзаключенных, восстановление на работе тех, кто был уволен.

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