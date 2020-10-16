На границе Беларуси со странами ЕС скопилось огромное количество фур 3 16.10.2020, 12:00

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Фото: tut.by

Самые большие очереди - на литовском направлении.

Огромные очереди на границе Беларуси с Евросоюзом сохраняются. Большегрузные автомобили вновь стоят в больших колоннах в белорусских пунктах пропуска, сообщает издание naviny.by

На литовском направлении в очередях стоят более 280 большегрузов:

«Бенякони» — более 130;

«Каменный Лог» — более 100;

«Привалка» — более 50.

Своего выезда в Латвию ожидают более 170 фур:

«Григоровщина» — более 90;

«Урбаны» — более 80.

На польском участке очередь есть лишь в одном пункте пропуска:

«Брузги» — более 40.

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