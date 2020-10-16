На границе Беларуси со странами ЕС скопилось огромное количество фур

На границе Беларуси со странами ЕС скопилось огромное количество фур3
- 16.10.2020, 12:00
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Самые большие очереди - на литовском направлении.
Огромные очереди на границе Беларуси с Евросоюзом сохраняются. Большегрузные автомобили вновь стоят в больших колоннах в белорусских пунктах пропуска, сообщает издание naviny.by
На литовском направлении в очередях стоят более 280 большегрузов:
«Бенякони» — более 130;
«Каменный Лог» — более 100;
«Привалка» — более 50.
Своего выезда в Латвию ожидают более 170 фур:
«Григоровщина» — более 90;
«Урбаны» — более 80.
На польском участке очередь есть лишь в одном пункте пропуска:
«Брузги» — более 40.