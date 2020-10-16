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Во Владивостоке российские докеры захватили кабинет директора порта

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  • 16.10.2020, 12:15
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Во Владивостоке российские докеры захватили кабинет директора порта
Фото: Reuters

Началась оккупационная забастовка.

В России докеры Владивостокского морского торгового порта захватили кабинет директора в знак протеста против увольнения прежнего руководителя. В обращении к руководству транспортной группы FESCO, управляющей портом, они потребовали вернуть уволенного Заирбека Юсупова, сообщает "Радио Свобода".

Свое обращение протестующие докеры подписали в том числе хештэгами #свободуфургалу, однако заявили, что их протест и требования не носят политический характер.

Рабочие торгового порта с начала октября протестуют против увольнения прежнего руководства. В понедельник, 5 октября, они закидали касками руководство транспортной группы FESCO и нового гендиректора порта, вышедших к ним на переговоры. Топ-менеджеры заявили в полицию.

По словам одного из участников протеста, сейчас в акции участвует около 200 рабочих. Рабочие считают, что Юсупова сняли с поста из-за конфликта между владельцами FESCO. Сотрудники опасаются, что новый директор Роман Кухарук отменит повышение зарплат, введенное прежним руководителем.

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