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Народный ультиматум: белорусы обратились к рабочим заводов

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  • 16.10.2020, 12:30
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Народный ультиматум: белорусы обратились к рабочим заводов
Фото: ТАСС

Сейчас важно быть едиными.

Жители Гродно обратились к рабочим предприятий с призывом поддержать Народный ультиматум, сообщает телеграм-канал «Баста!»:

«До 25 октября режим должен выполнить 3 обязательных требования:

- Лукашенко должен уйти.

- Насилие на улицах должно остановиться полностью.

- Освобождение всех политзаключенных.

Дорогие заводчане, вы наша гордость! Мы, неравнодушные жители вольного города Гродно, хотим вас поддержать и показать, что Вы не одни.

Сейчас важно быть едиными и только вместе идти к Победе! Все Гродно, все беларусы поддерживают вас.

Только вместе мы сможем восстановить закон и построить Новую Беларусь!» - пишут читатель телеграм-канала.

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