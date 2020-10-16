Народный ультиматум: белорусы обратились к рабочим заводов

Народный ультиматум: белорусы обратились к рабочим заводов1
- 16.10.2020, 12:30
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Сейчас важно быть едиными.
Жители Гродно обратились к рабочим предприятий с призывом поддержать Народный ультиматум, сообщает телеграм-канал «Баста!»:
«До 25 октября режим должен выполнить 3 обязательных требования:
- Лукашенко должен уйти.
- Насилие на улицах должно остановиться полностью.
- Освобождение всех политзаключенных.
Дорогие заводчане, вы наша гордость! Мы, неравнодушные жители вольного города Гродно, хотим вас поддержать и показать, что Вы не одни.
Сейчас важно быть едиными и только вместе идти к Победе! Все Гродно, все беларусы поддерживают вас.
Только вместе мы сможем восстановить закон и построить Новую Беларусь!» - пишут читатель телеграм-канала.