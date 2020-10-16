Число зараженных коронавирусом в Германии за сутки впервые превысило 7000 1 16.10.2020, 12:33

В Германии зафиксирован антирекорд по числу заразившихся коронавируса

В Германии за последние сутки зафиксировали новый рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщает Сharter97.org со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

Всего с начала эпидемии в Германии выявлено 348 557 случаев инфицирование, скончались 9734 пациента. Выздоровели 284 600 человек.

Предыдущий рекорд по числу новых зараженных в Германии фиксировали 15 октября: тогда коронавирус обнаружили у у 6638 человек за сутки.

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