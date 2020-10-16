Швейцария ввела новые санкции против РФ из-за Крымского моста
- 16.10.2020, 12:45
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Санкционный список был расширен.
Государственный секретариат по экономической политике Швейцарии ввел санкции против российских физических и юридических лиц в связи со строительством Крымского моста, сообщает издание rbc.ru.
На официальном сайте ведомства указывается, что санкционный список, связанный с ситуацией на Украине, был изменен 14 октября, а официально они вступили в силу в 18:00 по центральноевропейскому времени 15 октября.