Полковник Кривонос: Путин вынужден считаться с армией Украины 16.10.2020, 13:29

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Сергей Кривонос

Фото: facebook.com/pg/sgkryvonos

Глава Кремля боится потока гробов в РФ.

Замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос считает, что РФ боится воевать против Украины, а потому их задача – дестабилизация ситуации внутри страны.

Президент России Владимир Путин вынужден считаться с украинской армией, ведь если применить ВС РФ для полномасштабной агрессии против Украины, он потеряет много людей, что значительно снизит его рейтинг внутри страны. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос в интервью "Обозревателю".

По мнению Кривоноса, для РФ не является проблемой начать полномасштабную агрессию против Украины, но тогда их ВС получат "огромное количество потерь": "Это поток гробов, которые пойдут в РФ. Вспомним 1994-1996 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого".

"Конечно (Путин вынужден считаться с украинской армией – ред). Он понимает, что для достижения своей цели, если он будет применять свои ВС, он потеряет много своих людей. И это значительно снизит его рейтинг внутри страны", – заявил замсекретаря СНБО.

Кривонос считает, что задача РФ сделать так, чтобы украинцы "сами себя внутри дестабилизировали", а Кремль затем мог использовать это в качестве предлога для отмены международных антироссийских санкций.

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