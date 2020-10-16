На ОАО «Беларуськалий» скрывают несчастный случай 3 16.10.2020, 13:57

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Авария произошла на Березовском руднике 1-го рудуправления.

Власти скрывают несчастный случай на ОАО «Беларуськалий». Об этом сообщил Стачком предприятия.

По имеющейся у Стачкома информации 13 октября 2020 года на Березовском руднике 1-РУ произошел несчастный случай.

У машины для перевозки работников МТ-353 во время движения отказали тормоза и автомобиль врезался в целик.

Работники, находившиеся в машине, получили травмы различной степени тяжести. По счастливой случайности обошлось без серьезных травм и жертв. Количество пострадавших пока неизвестно.

Работники думали, что очередной случай подтолкнет руководство предприятия к замене шахтного автопарка, но нет, данный автомобиль находится сейчас на ремонте в мастерских, у него поровняют кабину, немного подшаманят и заново на просторы шахты.

Это не единичные случаи с данной техникой. Напомним, что в этом году 04.03.20 на 3-РУ произошел несчастный случай с аналогичной машиной в результате которого один человек погиб а 7 человек получили травмы различной степени тяжести, 4 человека из 7 попали в реанимацию.

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