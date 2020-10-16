закрыть
16 октября 2020, пятница, 16:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На ОАО «Беларуськалий» скрывают несчастный случай

3
  • 16.10.2020, 13:57
  • 5,040
На ОАО «Беларуськалий» скрывают несчастный случай

Авария произошла на Березовском руднике 1-го рудуправления.

Власти скрывают несчастный случай на ОАО «Беларуськалий». Об этом сообщил Стачком предприятия.

По имеющейся у Стачкома информации 13 октября 2020 года на Березовском руднике 1-РУ произошел несчастный случай.

У машины для перевозки работников МТ-353 во время движения отказали тормоза и автомобиль врезался в целик.

Работники, находившиеся в машине, получили травмы различной степени тяжести. По счастливой случайности обошлось без серьезных травм и жертв. Количество пострадавших пока неизвестно.

Работники думали, что очередной случай подтолкнет руководство предприятия к замене шахтного автопарка, но нет, данный автомобиль находится сейчас на ремонте в мастерских, у него поровняют кабину, немного подшаманят и заново на просторы шахты.

Это не единичные случаи с данной техникой. Напомним, что в этом году 04.03.20 на 3-РУ произошел несчастный случай с аналогичной машиной в результате которого один человек погиб а 7 человек получили травмы различной степени тяжести, 4 человека из 7 попали в реанимацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский