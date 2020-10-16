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Сын «мэра» Витебска: Мы с братом решили не молчать

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  • 16.10.2020, 14:01
  • 11,221
Сын «мэра» Витебска: Мы с братом решили не молчать
Филипп Зарянкин

Филипп Зарянкин рассказал, как у него с братом сформировались протестные убеждения.

В течение месяца в Минске задержали двоих сыновей Вадима Зарянкина, главы Витебского горисполкома. Младший –– Филипп, отсидевший 13 суток за участие в несанкционированной акции протеста, рассказал «Еврорадио» об условиях в ИВС, задержании брата и отношениях с отцом.

Мы с братом решили не молчать

Вадим Зарянкин вступил в должность председателя Витебского горисполкома в феврале 2020 года. До этого он возглавлял областной Комитет госконтроля. 20 августа Зарянкин участвовал в провластном митинге.

Филипп Зарянкин признается, что, несмотря на должность отца и политические разногласия с этим связанные, у них с братом хорошие отношения с родителями.

— Мать и отец очень обеспокоены происходящим, волнуются за нас. Отец рвался приехать в Минск, когда меня задержали, но это бы никак не помогло. Несмотря на разные мнения в семье, родители нас поддерживают, — рассказывает Филипп. — Мы с братом пытались отца переубедить как-то, дискутируем с ним. Но находим не компромиссы, а, скорее, поводы не спорить. Часто касаемся политических тем, но прекращаем обсуждение на “кульминации”, чтобы не ссориться.

Сын градоначальника пока не берется прогнозировать, отразится ли как-то задержание его и брата на работе отца. Мать Филиппа и Вадимира более 25 лет работает в Беларусбанке.

— А как у вас с братом сформировалась такая гражданская позиция? Вы открыто выступаете в соцсетях за честные выборы, против насилия.

— У меня уже давно такая позиция, у брата –– еще раньше. Несправедливость, очевидная неграмотность менеджмента страны, непопулярные экономические, политические решения привели страну к тому, где мы сейчас находимся. Не заметить это может только слепой. Каждый сам думает, что делать: молчать, ничего не делать или высказываться. Мы с братом решили не молчать, –– поясняет Филипп.

Похоже на целенаправленное задержание

Филиппа Зарянкина задержали 23 сентября, в день инаугурации Лукашенко, а его брата Владимира –– 13 октября. В момент задержания оба не участвовали в протестах.

— Меня задержали 23 сентября приблизительно в 11 вечера. Акции протеста тогда не было, я проходил через оцепление на Немиге. Спросил еще у милиционера, можно ли идти. Разрешили. А другой силовик взял меня под руки и задержал, –– вспоминает Филипп.

— А как и за что задержали вашего брата?

— Тоже непонятно. Но похоже на целенаправленное задержание. Мой брат 12 октября около 11 часов вечера поехал в магазин за продуктами по просьбе жены. Возле магазина «Рига» к его машине подбежали 15 силовиков, разбили боковое стекло автомобиля, брата заставили выйти, положили на землю лицом в асфальт и потом увезли в РУВД, — рассказывает Филипп.

Суд наказал Филиппа Зарянкина 13 сутками административного ареста за участие в несанкционированной акции. Их Филипп провел в ЦИП на Окрестина и в ИВС в Жодино.

— Отбывание проходило по-разному. Много общался с людьми в камерах, с милицией, которая охраняла. Кто-то из охраны угрожал, кто-то, наоборот, шел на уступки, –– описывает Филипп.

Так выглядела машина Вадимира Зарянкина после задержания

— А они знали, что вы сын витебского мэра?

— Да, все об этом знали. Но это работало для меня в худшую сторону, никак не помогало. Дали кличку «мэр». Общались со мной часто хуже, чем с другими заключенными.

Брата Филиппа, Владимира Зарянкина, отпустили из ИВС в Жодино 14 октября. Все это время с ним не могли связаться ни родственники, ни адвокат. Что вменяется Вадимиру, также до сих пор неизвестно. 23 октября его дело рассмотрит суд.

Филиппу в октябре исполнится 28 лет. Он окончил мехмат БГУ, работал в Витебском благотворительном обществе, помогал домам ребенка, детдомам, хоспису. Два года назад Филипп устроился на работу в IT-сфере.

Вадимиру 32 года, он работает в посольстве США в Минске, занимается программами по обмену. В посольстве США Еврорадио сказали, что не располагают свидетельствами о каких-либо противоправных действиях их работников.

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