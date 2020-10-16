Foreign Policy: Протесты в Беларуси перешли к этапу, на котором Лукашенко могут свергнуть 3 16.10.2020, 14:15

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Диктатор «моргнул» первым.

Через два месяца после того, как сфальсифицированные выборы вывели Беларусь из глубокого политического сна, ситуация, казалось, зашла в тупик. На улицах продолжали собираться толпы демонстрантов, которые до сих пор считались немыслимыми. А Александр Лукашенко все равно не демонстрировал никаких признаков готовности отступить.

Но потом он "моргнул" первым, организовав цепь событий, которая может привести к эскалации в ближайшие недели, - пишет Foreign Policy (перевод - unian.net).

В воскресенье Лукашенко неожиданно посетил тюрьму КГБ, где провел встречу с членами политической оппозиции, которая длилась 4,5 часа. В ней принял участие и Виктор Бабарико, который был наиболее вероятным соперником Лукашенко вплоть до ареста в июне. Пресс-служба Лукашенко заявила, что детали встречи засекречены. Но ее целью было "услышать мнение каждого".

Встреча была резким разворотом белорусского диктатора который до этого обвинял представителей оппозиции в попытке устроить переворот против него. Она стала молчаливым признанием политической природы их ареста. В Беларуси много политических заключенных. Но ни к кому из них не приходил Лукашенко.

"Это беспрецедентный поступок с его стороны. Он указывает на отсутствие уверенности", - сказал бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гоулд-Дэвис.

Встреча, которую оппозиция расценила как проявление слабости, может всколыхнуть белорусские элиты, которые оставались в основном лояльными к Лукашенко.

"Это озадачит и посеет смятение среди части элит, которые до сих пор были верными и продвигали его точку зрения на природу оппозиции, мол, это что - то незаконное и принесенное с Запада", - сказал Гоулд-Дэвидс, который сейчас занимает должность старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований.

Но, по мнению наблюдателей, встреча Лукашенко с заключенными точно не была искренней попыткой вести диалог.

"Тревожно, что западные СМИ расценили это как сигнал о готовности Лукашенко к разговору. Что это за диалог такой? Этим людям предъявили уголовные обвинения", - сказала политический аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Шматина.

Скорее всего, Лукашенко надеялся разделить оппозицию и создать себе ручных оппозиционеров для переговоров. Двух заключенных: Юрия Васкрасенского, который был членом избирательной команды Бабарико, и Дмитрия Рабцевича, возглавлявшего белорусский офис ІТ-компании PandaDoc, отпустили под домашний арест вскоре после встречи. В интревью для государственных СМИ Васкрасенский сказал, что его попросили составить предложения по изменению Конституции. Существуют подозрения, что его заставили прочитать заготовленные заявления.

На следующий же день Лукашенко уничтожил все предположения, что он протягивает "оливковую ветвь" мира. Милиция арестовала более 700 человек во время протестов в воскресенье и разгоняла людей с такой жестокостью, какой не было с августа. В понедельник заместитель министра внутренних дел Беларуси заявил, что милиция готова применить летальное оружие против участников протестов.

"Думаю, это два логичных и связанных между собой шага со стороны Лукашенко. Он хочет создать контролируемую оппозицию с одной стороны и покончить с протестами с другой", - сказала Шматина.

Но последняя неделя может стать переломным моментом в противостоянии между Лукашенко и демонстрантами, которое длится два месяца. Светлана Тихановская потребовала: или Лукашенко уйдет в отставку до 25 октября, или будет иметь дело с общенациональной забастовкой, которая парализует страну.

Массовые протесты включительно с тем, который состоялся в Минске в минувшие выходные при участии 100 тысяч человек несмотря на отсутствие организованного лидерства, свидетельствуют, насколько распространено недовольство правлением Лукашенко.

"Люди хотят, чтобы их достоинство уважали. Это больше, чем политическое или экономическое требование. Речь идет о правах человека", - сказала журналист и научный сотрудник Atlantic Council Анна Любакова.

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