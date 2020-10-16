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Новый глава Кыргызстана предложил реформировать парламент

  • 16.10.2020, 14:16
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Новый глава Кыргызстана предложил реформировать парламент
Фото: AFP

Садыр Жапаров высказался за люстрацию чиновников.

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров, исполняющий также обязанности президента страны, предложил реформировать парламент и провести люстрацию чиновников, сообщает dw.com.

В ходе заседания правительства в пятницу, 16 октября, он, в частности, высказался за снижение избирательного порога на парламентских выборах и сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 70-90.

"Сейчас депутаты предлагают снизить избирательный порог с 7% до 3%, но лично мое мнение - это слишком мало, думаю можно снизить до 5%. Также хочу предложить депутатам снизить избирательный залог для политических партий с 5 млн сомов (61 тыс. долларов) до 1 млн сомов (12 тыс. долларов), а также уменьшить количество депутатов в парламенте до 90 или 70", - сказал Жапаров.

Одновременно он высказался против перехода к мажоритарной избирательной системе в Киргизии в настоящее время. "Согласно законам, повторные выборы должны пройти по партийной системе. Если мы не проведем выборы в парламент и осуществим конституционные реформы, то нарушим действующие законы. Мы идем законным путем и не намерены с него сворачивать", - пояснил Жапаров.

Президентские выборы

И. о. главы государства также сказал, что досрочные выборы президента Кыргызстана должны состояться в установленный срок. "Президентские выборы должны состояться. После консультаций на этой или следующей неделе будет определен день проведения выборов. Выборы президента должны состояться не позднее 10 января следующего года", - сказал Жапаров, напомнив, что по закону они должны пройти в течение 90 дней после отставки президента.

Еще 6 октября, в ходе протестов в Бишкеке, бывший депутат парламента Жапаров, освобожденный сторонниками из колонии, где он отбывал срок по обвинению в захвате заложника, заявлял о необходимости перехода Киргизии с парламентской на президентскую форму правления. "Будет упразднен институт премьер-министра, его функции будут возложены в результате проведения реформ на президента Киргизии", - говорил он тогда.

Тогда же Жапаров обещал в течение двух - трех месяцев изменить конституцию и создать одномандатный парламент, где будет 55 или 75 или 55 депутатов.

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