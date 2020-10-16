Ученые нашли объяснение странного поведения звезды Бетельгейзе 5 16.10.2020, 14:25

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C конца 2019 года астрономы дважды наблюдали внезапное падение ее яркости.

Новое исследование звезды-гиганта Бетельгейзе позволило точнее определить ее параметры, а также объяснить резкие падения яркости, наблюдавшиеся в последнее время. Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Входящая в созвездие Ориона Бетельгейзе всегда была одной из самых ярких звезд на небе. Но с конца 2019 года астрономы дважды наблюдали внезапное падение ее яркости. Было высказано предположение, что звезда может в ближайшее время взорваться.

Новое исследование ученых из пяти стран под руководством доктора Меридит Джойс (Meridith Joyce) из Австралийского национального университета говорит о том, что если это и произойдет, то не раньше, чем через сто тысяч лет. Авторы утверждают, что в ядре звезды продолжает гореть гелий, а значит, она далека от взрыва.

Чтобы определить, в какой фазе жизни находится Бетельгейзе, исследователи выполнили гидродинамическое и сейсмическое моделирование звезды. Помимо прочего, это позволило точнее оценить фактический размер красного гиганта, а следовательно, и его удаленность от Земли.

Размер Бетельгейзе всегда оставался загадкой. Дело в том, что эта звезда больше похожа на пульсирующую каплю с размытыми краями, чем на сферу с четкими границами.

Измерения последних лет предполагали, что эта сверхгигантская звезда расположена на расстоянии 724 световых года от нас, ее диаметр примерно в 1300 раз больше Солнца и она продолжает расширяться.

Астрономы говорили, что Бетельгейзе стремительно приближается к финальному этапу своей жизни, когда она схлопнется, а взрыв сверхновой от этого события будет виден с Земли невооруженным глазом.

Новые расчеты показали, что звезда находится значительно ближе — в 530 световых годах от нас. Соответственно, меньше и ее размер.

"Более ранние исследования предполагали, что он больше орбиты Юпитера, — приводятся в пресс-релизе Австралийского национального университета слова одного из авторов исследования, астронома Ласло Молнара (László Molnár) из обсерватории Конколи в Венгрии. — Наши результаты говорят, что Бетельгейзе простирается только до двух третей от этого радиуса, она всего в 750 раз больше Солнца".

Наблюдаемые пульсации яркости ученые объясняют действием волн давления, проходящих через раскаленные недра звезды. Подобные волны астрономы наблюдают и на Солнце.

"Анализ подтвердил, что причиной пульсаций Бетельгейзе были волны давления, по сути, звуковые волны", — говорит еще один автор статьи, доктор Шин-Чи Лён (Shing-Chi Leung) из Института теоретической физики Уолтера Берка в Пасадене, Калифорния.

Авторы отмечают, что несмотря на то, что Бетельгейзе оказалась ближе к нам, чем предполагали, она все еще достаточно далеко, чтобы ее взрыв как-то затронул Землю.

Поэтому даже через сто тысяч лет он не будет представлять опасности для нашей планеты.

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