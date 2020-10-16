Президент Литвы призвал обсудить второй пакет санкций против властей Беларуси 4 16.10.2020, 14:27

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Европе следует скоординировать усилия и политику в отношении белорусского режима.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация в Беларуси не меняется, поэтому Европе нужно задуматься о втором пакете санкций против властей страны, сообщает Delfi.

«К сожалению, должен сказать, что ситуация не меняется, и мы видим усилия режима с целью наказать и преследовать жителей Беларуси, мирных участников протестов», — заявил президент Литвы в Брюсселе, куда он прибыл для участия во встрече Европейского совета. Науседа добавил, что Европе следует скоординировать усилия и политику в отношении белорусского режима.

Президент Литвы добавил, что нельзя верить манипуляциям Лукашенко, который недавно встретился с задержанными лидерами оппозиции в СИЗО. «Это попытка выиграть время и взять ситуацию под контроль, в связи с чем Евросоюзу следует рассмотреть следующий шаг — второй пакет санкций», — добавил Науседа.

В конце августа лидеры стран ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Беларуси свободными и не признают их официальные результаты. Они призвали провести новые выборы и выступили за мирный транзит власти.

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