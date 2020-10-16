Учительница истории: Эта власть уже мертва 14 16.10.2020, 15:55

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Сильное обращение преподавательницы к своим ученикам - замминистра МВД и судье.

Учительница истории, и, по совместительству, член экзаменационной комиссии МВД Беларуси в 90-х и 00-х, записала обращение к своим бывшим ученикам: замминистра МВД Геннадию Казакевичу и судье Марине Запасник.

Видео опубликовал телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«Гена, я прекрасно знаю, что ты против того, что сейчас происходит. Ты был одним из моих лучших учеников… Не дай замарать свой мундир, свою честь и свою совесть. Ты не можешь предать меня. Ты не можешь предать свою семью. Предать свой белорусский народ. Не забудь истории уроки. Эта власть уже мертва. Ты же знаешь, что личности делают историю. Будь смелым, стань героем для своего народа. Гена, стань героической личностью!», - говорит преподавательница.

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